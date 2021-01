Joe Biden toma posse como 46º presidente dos Estados Unidos

O presidente Joe Biden e a vice-presidente Kamala Harris passam tropas em revista no Capitólio, em Washington, na quarta-feira (20) (Foto: Reuters/Mike Segar )

Biden e Harris realizaram a inspeção das tropas no Capitólio, e receberam presentes de líderes dos partidos Democrata e Republicano, em substituição ao tradicional almoço que aconteceu em posses anteriores e foi cancelado, por causa da pandemia de coronavírus. Eles seguiram para o cemitério militar de Arlington, onde depositarão coroa de flores no túmulo do soldado desconhecido.