Quem pagará pela queda?

Recebo quase que diariamente mensagens de torcedores cruzeirenses que me cobram falar sobre a atual situação financeira da Instituição Cruzeiro Esporte Clube.

Sinceramente, é lamentável que a Justiça brasileira seja tão lenta em determinadas ações o que deixa o povo brasileiro indignado.

Diz que “a Justiça é Cega, e ela é realmente cega, muda, surda, tem a balança desregulada e a espada sem fio (Millôr Fernandes)”.

A rivalidade das torcidas do Atlético e Cruzeiro e tamanha, que os atleticanos já nem mais recordam com a perda dos sete pontos de vantagem que já obtiveram na liderança do Brasileiro esse ano.

E vou ser sincero, pela qualidade dos jogadores e comissão técnica do time, eu particularmente já considerava o Galo Bi Campeão da competição quando deslanchou com uma diferença de sete pontos à frente do segundo colocado.

Mas é o que diz o velho ditado: “Futebol é jogado e Lambari é pescado”, lá se foi à diferença conquistada, o mesmo que está ocorrendo atualmente com a equipe do São Paulo.

Vamos falar da rivalidade de Atlético e Cruzeiro, e da “queda” do Cruzeiro no ano passado.

Até atleticanos que torce pelo fracasso do seu rival dentro do campo, já pronunciam favoráveis pela situação cômoda que os ex-dirigentes levam a vida em liberdade total nas ruas, enquanto funcionários da Instituição Cruzeiro Esporte Clube passam por necessidade financeira em casa.

O rombo nos cofres foi tamanho que falam até que não haverá punição para quem praticou as falcatruas que “quebrou o Cruzeiro”.

Noutro dia estávamos numa roda de bate papo sobre essa situação que vive hoje o Cruzeiro que não tem dinheiro nem para pagar os salários atrasados dos funcionários, que estão sendo ajudados por jogadores de melhor poder aquisitivo.

Com certeza alguém pagará pela queda do Cruzeiro, e haverá uma cobrança aos culpados, eu acho que já está passando da hora de acontecer.

Se o fato do rombo financeiro ocorresse nos cofres do Clube Atlético Mineiro, certamente os culpados já teriam pagado pela queda.

Oh! Se paga. (aqui não meninos kkkkkk)

Até a semana que vem se Deus quiser, e Ele há de querer.

Por Arnaldo Martins

Cebolinha