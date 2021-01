Helicóptero dos Bombeiros leva criança em estado grave para BH

Uma criança de 1 ano, foi transferida nesta terça-feira, 19 para o hospital João XXIII, em Belo Horizonte após acidente em Sete Lagoas, envolvendo um motorista de aplicativo. O estado de saúde era considerado grave, após o primeiro atendimento na Upa de Sete Lagoas.

A Polícia Militar foi solicitada para comparecer na Upa de Sete Lagoas, onde deu entrada uma criança de 1 ano de idade, vítima de atropelamento. Em contato com o motorista do aplicativo, quando o mesmo relatou para os militares que estava fazendo uma corrida para T.O, momento em que solicitou uma parada em frente ao número 84 da rua Y, para pegar uma criança que ela cuida.

A criança é filha de Ana Flávia, que tem mais outros 3 filhos. Segundo o motorista, após a parada do veículo para o embarque da criança pela própria mãe, teve autorização da passageira para prosseguir.

De acordo com ele, após arrancar o carro percebeu que tinha atropelado algo, tendo descido para verificar e visualizou a criança embaixo do seu veículo, quando a mãe imediatamente gritou, que era um de seus filhos embaixo do veículo.

Ele relatou para os militares que, com a ajuda de transeuntes conseguiram levantar o veículo e retirarem a criança, sendo levada para a Upa. A testemunha confirmou a versão do motorista e ainda completou, que ele não teve culpa alguma, que infelizmente foi um acidente que aconteceria com qualquer outra pessoa.

A mãe da mãe da criança também confirmou a versão do motorista e disse, que ele mesmo ajudou a socorrer a sua filha de imediato dando todo apoio possível e que não teve culpa do ocorrido.

A vítima foi atendida na Upa, sendo constatado um corte na região occipital com sangramento pela boca e nariz, além de algumas escoriações.

Por decisão médica, foi acionado o helicóptero do Corpo de Bombeiros , acompanhada pelo médico Dr Daniel Claus, que fez transferência da criança para o hospital João XXIII em Belo Horizonte na tarde de terça-feira.