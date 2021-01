Celular furtado no estádio do Mineirão é recuperado pela PM em Sete Lagoas

Na terça-feira, 20, policiais militares realizavam operação no bairro Montreal quando visualizaram um condutor de uma motocicleta em atitude suspeita. Foi realizada a abordagem, e o condutor foi identificado W.L.M.S, 20 anos.

Após busca pessoal, foi localizado com o indivíduo um aparelho celular, que após consultado, constatou-se ser produto de furto ocorrido em 18/02/2020 no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. O condutor ainda foi autuado, por não possuir Carteira Nacional de Habilitação-CNH e foi conduzido para a Delegacia de Polícia pelo crime de receptação.

Redação com Agência Local de Comunicação- 25º BPM