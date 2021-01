Em ação rápida PM prende suspeitos de roubo, em Pedro Leopoldo

Na terça-feira (19), a Polícia Militar foi acionada para atendimento de ocorrência de roubo em uma sorveteria no Centro de Pedro Leopoldo. Chegando ao local do fato, os policiais realizaram contato com as vítimas que disseram que dois jovens haviam anunciado o assalto e um deles estaria armado, além disso, levaram o dinheiro que estava no caixa e evadiram.

De posse das características dos autores e da rota de fuga, os militares realizaram diligências no local e lograram êxito em localizá-los e realizaram a abordagem. Com os jovens foram encontrados R$ 331,00 reais em espécie e as vítimas os reconheceram como sendo os autores do crime.

Os autores foram presos em flagrante delito e encaminhados a Delegacia de Polícia Civil.

Redação com Agência de Comunicação- 19ª RPM