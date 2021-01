Isso é possível por causa da derrota por 5 a 1 do Figueirense para o CRB, ontem, no Rei Pelé, em Maceió.

A estreia do treinador foi exatamente contra o Operário-PR, adversário na noite de hoje, no Independência.

Sob seu comando, o aproveitamento é de 54,3%, que deve ser suficiente para um clube conseguir o acesso à Série A do Brasileirão. Mas no caso cruzeirense, servirá apenas para impedir que o time caia para a Terceira Divisão.

Escalação

O Cruzeiro deve ter o mesmo time que perdeu de 1 a 0 para o Juventude, no último sábado, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

A única dúvida é na lateral esquerda. Matheus Pereira foi sacado por Felipão ainda no intervalo, no interior gaúcho, após cometer o pênalti que deu a vitória ao Juventude.

Rafael Luiz, que joga pela direita, foi improvisado no setor e pode ganhar mais uma chance.

Na última partida em Belo Horizonte, há uma semana, a derrota de 1 a 0 para o lanterna Oeste, os jogadores não se concentraram. Foi um protesto pelos atrasos de salários do clube, que chegam a três meses contando o 13º.

Para o jogo diante do Operário-PR, os atletas voltaram a se concentrar. Após o treino de ontem, na Toca da Raposa II, eles seguiram no centro de treinamentos se preparando para a partida da noite de hoje, no Independência.

A FICHA DO JOGO

CRUZEIRO

Fábio; Raúl Cáceres, Manoel, Ramon e Matheus Pereira (Rafael Luiz); Adriano e Filipe Machado; Giovanni, Airton, William Pottker e Rafael Sobis. Técnico: Luiz Felipe Scolari

OPERÁRIO-PR

Martín Rodríguez; Alex Silva, Reniê, Ricardo Silva e Fabiano; Leandro Vilela (Jiménez), Pedro Ken e Marcelo; Jean Carlo, Ricardo Bueno e Rafael Oller. Técnico: Matheus Costa

DATA: 20 de janeiro de 2021

HORÁRIO: 21h30

ESTÁDIO: Independência

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza (PB), auxiliado por Clóvis Amaral da Silva (PE) e Thiago Gomes Magalhães (RJ)

TRANSMISSÃO: Globo, SporTV e Premiere