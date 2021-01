O tricolor paulista ocupa a liderança com 57 pontos, um a mais que o Colorado, que já foi líder no início do torneio e agora tem a chance de voltar à primeira colocação.

O volante Tchê Tchê será mantido na equipe titular e isso fará com que Gabriel Sara ou Igor Gomes vá para o banco de reservas.

Embalado

No Internacional, o cenário é totalmente diferente, numa comparação com o São Paulo. O time comandado por Abel Braga se recuperou no Brasileirão e já soma seis vitórias consecutivas.

Esta arrancada é que permite ao Colorado voltar à liderança nesta quarta-feira. Sem jogadores suspensos, o treinador do time gaúcho deve mandar a campo no Morumbi o mesmo time que iniciou a partida do último domingo (17), quando o Inter fez 4 a 2 no Fortaleza, no Beira-Rio.

Thiago Galhardo, machucado, segue de fora. Com isso, o garoto Yuti Alberto comanda o ataque. Marcos Guilherme, recuperado de lesão, será opção no banco de reservas.

A FICHA DO JOGO

SÃO PAULO

Tiago Volpi, Juanfran, Bruno Alves, Léo e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê, Daniel Alves e Gabriel Sara (Igor Gomes); Brenner e Luciano. Técnico: Fernando Diniz

INTERNACIONAL

Marcelo Lomba; Rodinei, Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick, Praxedes e Caio Vidal; Yuri Alberto. Técnico: Abel Braga

DATA: 20 de janeiro de 2021

ESTÁDIO: Morumbi

CIDADE: São Paulo

MOTIVO: 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Marcelo de Lima Henrique, auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Michael Correa, todos do Rio de Janeiro

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

TRANSMISSÃO: Premiere