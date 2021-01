Confira as oportunidades de emprego disponíveis no UAI-Sine nesta quarta (20)

O ATENDIMENTO PARA INTERMEDIAÇÃO E MÃO DE OBRA (VAGAS DE EMPREGO) SERÁ REALIZADO SOMENTE ATRAVÉS DE AGENDAMENTO PREVIO NO SITE:

www.mg.gov.br/agendamento – INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA

ENCANADOR EXPERIÊNCIA: 06 MESES NA CARTEIRA – VAGA TEMPORÁRIA: 02 MESES VAGA DE ESTÁGIO: LOGISTICA OU ADMINISTRAÇÃO: Preenchimento e controle dos indicadores de desempenho. Atendimento aos motoristas. Suporte ao setor comercia Controle e lançamento de devoluções e faturamento de notas fiscais. Participação das rotinas inerentes ao setor. CURSANDO A PARTIR DO 2º PERÍODO DE LOGISTICA OU ADMINISTRAÇÃO – HORÁRIO: 08:00 AS 15:00 AUXILIAR ADMINISTRATIVO: serviços administrativos em geral, controle de contas a pagar e receber, emissão de NFe.. EXPERIÊNCIA: 06 MESES NA CARTEIRA – ENSINO MÉDIO COMPLETO – CNH: B MARCENEIRO: EXPERIÊNCIA EM USO DE MAQUINAS DE MARCENARIA VAGA DE ESTÁGIO PARA LABORATÓRIO CURSANDO A PARTIR DO 3º PERIODO DE TÉCNICO EM QUÍMICA ANALÍSTA QUÍMICO: Preparar soluções químicas e analisar amostras diversas de carvão vegetal, escória, minérios de ferro, ferro gusa, sucatas, calcários e quartzitos; fazer análises de controle de qualidade, análises físico-químicas. EXPERIÊNCIA: 06 MESES NA CARTEIRA – CURSO TÉCNICO EM QUÍMICA COMPLETO AUXILIAR DE MECÂNICO DE DESMONTAGEM DE MOTORES ELÉTRICOS: auxiliar no levantamento de anomalias em partes e peças de motores/equipamentos elétricos para manutenção. CURSO TÉCNICO EM MECÂNICA CONCLUÍDO – NÃO EXIGE EXPERIÊNCIA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS: realizar capina, pequenos reparos, transporte dos funcionários, limpeza de escritório e da área industrial. EXPERIÊNCIA COMPROVADA NA CARTEIRA –CNH: AB- MOTO PRÓPRIA COSTUREIRA: imprescindível experiência com lingerie. EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO DESCRITA CORTADOR DE LINGERIE EXPERIÊNCIA COM CORTE PARA CONFECÇÃO DE LINGERIE AJUDANTE DE BOMBEIRO HIDRÁULICO: experiência no auxílio de montagem de tubulações hidráulica e sanitária (colagem de tubos e conexões, roscas, instalações de louças e metais),uso adequado de ferramentas e maquinários. EXPERIÊNCIA: 06 MESES NA CARTEIRA BOMBEIRO HIDRÁULICO: executar projetos de instalações de tubulações hidráulicas e sanitárias de acordo com o projeto. Quantificar e inspeciona materiais. Realizar testes operacionais de pressão de fluidos e os testes de estanqueidade. Protege as instalações e faz as manutenções nos equipamentos e acessórios. Experiência em hidráulica Predial : Tubulações água fria/quentes. Tubulações esgoto sanitário e águas pluviais. Montagem de rede abastecimento (caixa d´gua). Montagem de sistema de bombeamento. EXPERIÊNCIA: 06 MESES NA CARTEIRA – OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA: efetuar carregamentos, abastecimento de linhas de produção EXPERIÊNCIA COMPROVADA NA CARTEIRA–ENSINO MÉDIO – DISPONIBILIDADE PARA FICAR DURANTE A SEMANA EM PAPAGAIOS A EMPRESA OFERECE ALOJAMENTO/ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE– CNH:B AUXILIAR DE MECÂNICO: efetuar consertos mecânicos ou elétricos, fazer a troca de óleo e limpeza de motores e máquinas. Lavagem das peças e outros componentes de motores e equipamentos. Auxiliar na desmontagem e montagem de motores e máquinas. EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO – ENSINO MÉDIO – DISPONIBILIDADE PARA FICAR DURANTE A SEMANA EM PAPAGAIOS A EMPRESA OFERECE LOJAMENTO/ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL: elabora planos de manutenção; realiza manutenções de motores, sistemas e partes de veículos automotores. Substituir peças, reparar e testar desempenho de componentes e sistemas de veículos. EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO – ENSINO MÉDIO-DISPONIBILIDADE PARA FICAR DURANTE A SEMANA EM PAPAGAIOS A EMPRESA OFERECE LOJAMENTO/ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE BALANCEIRO DE CARGA: realizar o acompanhamento do peneiramento das matérias primas (carga metálica) essenciais ao Alto Forno. EXPERIÊNCIA: 06 MESES NA CARTEIRA – ESCALA: 6X1 (REVEZAMENTO) OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA: atuar em siderúrgica EXPERIÊNCIA: 06 MESES NA CARTEIRA – CNH: D – ESCALA: 6X1 (REVEZAMENTO) AUXILIAR DE FORNEIRO EXPERIÊNCIA: 06 MESES NA CARTEIRA PROGRAMADOR E OPERADOR DE CENTRO DE USINAGEM EXPERIÊNCIA: 06 MESES NA CARTEIRA NA FUNÇÃO AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL: realizar manutenção e reparos nas redes hidráulicas e elétricas, manutenção predial e pequenos reparos, trabalhos de serralheria e montagem de divisória (montagem de salas) e pintura predial. EXPERIÊNCIA: 06 MESES NA CARTEIRA

A UAI Sete Lagoas está localizada na Rua Cachoeira da Prata, 473, Bairro Canaan. O agendamento do atendimento deverá ser feito através do site https://www.mg.gov.br/conteudo/agendamento-online/intermediacao-de-mao-de-obra

UAI/ SINE Sete Lagoas

Os interessados nas vagas devem apresentar:

PIS/ PASEP/ NIS/ NIT, Carteira de Trabalho, RG, CPF e currículo.

Para fazer o pré-cadastramento no Sistema Mais Emprego, acesse:

http://maisemprego.mte.gov.br/portal/pages/trabalhador.xhtml

ATENÇÃO: É importante observar que as unidades do SINE encaminham os trabalhadores compatíveis com o perfil exigido pelas empresas e também possuem um limite de encaminhamentos para cada vaga. Portanto, não é garantido ao trabalhador ser encaminhado para a vaga de seu interesse. As vagas ficarão visíveis até o seu preenchimento ou expiração do prazo estipulado pela empresa.

Informações pelo (31) 3697-5900