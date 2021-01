Coletiva de imprensa na prefeitura, marca início da vacinação contra a Covid-19 em Sete Lagoas

A primeira sete-lagoana a ser imunizada contra o novo coronavírus, com a vacina Conoravac, foi Tânia Lúcia Ambrósio, de 65 anos, com 35 anos na profissão como Técnica de Enfermagem. Ela é moradora do bairro Jardim Arizona e trabalha no Hospital Municipal. ” Estou muito feliz em ter sido a primeira, vou comentar com meus colegas e espero que todos sejam vacinados também. Eu amo minha profissão, eu faço de coração e vamos continuar enfrentando essa pandemia, que não está sendo fácil, disse emocionada.

O início da vacinação aconteceu durante coletiva de imprensa, no gabinete do prefeito Duílio de Castro nesta terça-feira (19) com a presença do Vice-Prefeito Dr Euro, do secretário de saúde Dr Flávio Pimenta, do secretário adjunto Alber Alípio, Dr Thiago Melo, diretor técnico, membros da equipe da secretaria de saúde e os vereadores Carol Canabrava, Eraldo da Saúde e Júnior Souza.

Além de Tânia Lúcia, Roberta Teófilo (Fisioterapeuta), Dr Thiago Melo (Diretor Técnico), Dr Flávio Pimenta, Jane Cristina da Rocha (Técnica de enfermagem), Maria da Conceição (Técnica de Enfermagem) e Edna do Carmo do serviço de higienização, foram vacinadas nesta terça-feira.



A primeira fase da vacinação será destinada aos trabalhadores da Saúde que estão na linha de frente na guerra contra o novo coronavírus, nas unidades básicas de saúde e salas de imunização. Todos que forem imunizados nesta fase, voltarão a tomar outra dosagem.

O secretário de Saúde, Dr. Flávio Pimenta, acredita que dentro de quatro dias consiga vacinar os servidores locais que estão atuando nas unidades referência do município.

O prefeito Duílio de Castro, afirmou que aguarda a chegada da segunda dose até o final deste mês, para a sequência da programação de vacinação, seguindo o protocolo do Ministério da Saúde. “Nossa equipe está totalmente preparada para vacinar e neste momento, todo o profissional que atua na saúde merece o nosso reconhecimento, porque coloca em risco sua vida pela nossa. E esperamos, imunizar o mais rápido possível toda a população, essa é a nossa expectativa para que tenhamos dias melhores para vencermos essa guerra” disse o prefeito.

O Chefe do Executivo ressaltou, ainda a importância do apoio da população com uso da máscara e alcoól em gel, além de evitar aglomerações. “Tomar a vacina não significa sair por aí sem tomar os devidos cuidados porque a pandemia não acabou”, reforçou. A imunização, representa 56% em casos leves e 100% para pacientes graves com a Covid-19.

Para vacinar, a pessoa deverá apresentar documento com foto e comprovante de residência.