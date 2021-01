Supermercado Santo Antônio entrega prêmios para clientes da promoção “Carro Novo e Panela Cheia”

Um dos mais tradicionais supermercados de Sete Lagoas, o Supermercado Santo Antônio, premiou os ganhadores da promoção “Carro Novo e Panela Cheia”. O sorteio foi no dia 9 de janeiro e ocorreu de forma online devido às restrições impostas pela pandemia da Covid-19. Foram sorteados entre os concorrentes dois carros 0km e 10 vales compras no valor de R$ 3 mil.



O início do sorteio se deu às 20h30 e contou com representantes do Procon (Jair Jesus Batista Ribeiro) e do Sindicato do Comercio Varejista de Sete Lagoas (Loucimar do Egito Ribeiro). Realizada há vários anos, esta é uma das promoções mais conhecidas e desejadas de Sete Lagoas. Confira quem foram os ganhadores deste ano: