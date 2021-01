Caminhão Itinerante da Serasa chega a Sete Lagoas

Consumidores têm acesso gratuito a diversos serviços como consulta do CPF e negociação de dívidas

Moradores da região de Sete Lagoas podem consultar seu CPF, Serasa Score e/ou simular e contratar empréstimos no Caminhão Itinerante da Serasa, que fica estacionado na Praça Dom Carlos Carmelo Mota até sábado, 23. O atendimento acontece diariamente das 8h às 18h.

O veículo de 11 metros de comprimento e cinco metros de largura foi totalmente adaptado para receber as pessoas e disseminar educação financeira em cidades de todo o país. “Ir até o consumidor é uma oportunidade para que todos tenham acesso aos serviços que oferecemos. Acreditamos que a informação é fundamental para que eles tenham mais controle sobre sua vida financeira”, destaca o gerente da Serasa, Matheus Moura.

Atualmente, a Serasa conta com 46 empresas parceiras entre bancos, cartões de crédito, operadoras de telefonia e TV por assinatura como: Ipanema, Tribanco, Porto Seguro, Itaú, Claro, NET, Recovery e Vivo. A empresa tem monitorado a evolução da pandemia nas cidades por onde o caminhão passa, podendo alterar ou suspender os serviços a qualquer momento, caso haja orientação das autoridades de saúde locais. Entre as medidas de cuidado e proteção adotadas no caminhão estão:

Medição de temperatura na fila antes da entrada;

Álcool gel em todos os locais de permanência dos clientes, dentro e fora do veículo;

Fila com distanciamento mínimo de 1,5 metros;

Acrílico separador entre as posições de atendimento internas;

Tenda na área externa para atendimento;

Só é permitida a entrada do consumidor sem acompanhante no caminhão;

Há um profissional de saúde no local esclarecendo dúvidas.

Aqueles que não queiram se dirigir até o caminhão podem contar com os serviços Serasa no site e aplicativo da companhia. Os débitos financeiros também podem ser negociados pelo WhatsApp, através do número: (11) 99575-2096, ou pela Central de atendimento telefônico 0800 591 1222.



Serviço – Caminhão Itinerante

Local: Praça Dom Carlos Carmelo Mota, 594 – Centro – Sete Lagoas, MG

Data: 19 a 23 de janeiro de 2021

Horário: das 8h às 18h

Sobre a Serasa

Desde 2012, a Serasa é o braço da Serasa Experian e responsável por estreitar o relacionamento entre a empresa e o consumidor. Em 2017, passou por uma reformulação, se tornou start-up e recebeu o propósito de lançar diversos serviços digitais voltados para melhoria da saúde financeira do consumidor, como Serasa Score, Serasa eCred, Serasa Premium, Serasa Ensina e Serasa Limpa Nome. A intenção de ter esses produtos é estar presente em toda a jornada financeira das pessoas, descomplicando o acesso ao conhecimento e democratizando o crédito para os brasileiros de uma forma rápida, prática e justa.

