Exclusivo: Dr. Flávio Pimenta fala do início da vacinação contra a Covid-19 em Sete Lagoas

Sete Lagoas recebeu nesta terça-feira (19), 3.470 doses da Coronavac. A Superintendência Regional de Saúde de Sete Lagoas é referência para 34 municípios que receberam 5.934 doses. Em entrevista à Rádio Eldorado, Dr. Flávio Pimenta, Secretário Municipal de Saúde, falou do início da vacinação e público prioritáiro a ser atendido com a primeira dose.

Dr. Flávio ressaltou que o processo de desenvolvimento dessa vacina foi encurtado devido à necessidade, dos riscos e da repercussão que a doença causou no mundo inteiro. Ele lembrou que serão duas doses, num intervalo de quatro semanas entre uma e outra, assim imundidade vai se constituindo, mas ressaltou que os grupos prioritários e os momentos de vacinação, serão definidos pelo Ministério da Saúde, juntamente com o Governo do Estado.

Dr. Flávio lembrou que durante o enfrentamento à pandemia todas a dificuldades imagináveis ocorreream, como falta de insumos, falta de EPIs, falta de insumos para as testagens, mas ressaltou que isso não foi uma especificidade local, mas sim global.

“Recebemos neste momento, um quantitativo de 3.470 doses, referentes às primeiras doses que são destinadas aos profissionais de saúde, envolvidos no atendimento da assisteência Covid principalmente, da assistência dos serviços de urgência de uma maneira geral e aos idosos institucionalizados, ou seja, idosos que se encontram em asilos, em casas de acolhimento no primeiro momento. Outras cidades têm outros grupos contemplados também, os indígenas, quilombolas e além de tudo, os deficientes institucionalizados, não temos esse perfil na cidade”, pontuou o secretário.

A regional situada em Sete Lagoas recebeu um aporte de quase doze mil doses, das quais 3.470 vieram para Sete Lagoas, e o início da imunização deve ter início, muito provavelmente amanhã, quarta-feira (20) e pelo fato do grupo prioritário neste momento estarem em áreas de trabalho, as primeiras vacinações serão realizadas in loco, nos hospitais, nos locais de atendimento às urgências, nos asilos, etc.

A matéria na íntegra sobre o início da vacinação contra a Covid-19 em Sete Lagoas será veiculada no Hoje Cidade desta sexta-feira (22).

Da Redação