Vacinas contra o coronavírus já chegaram em Sete Lagoas

O secretário municipal de saúde Dr. Flávio Pimenta, participa de reunião na Superintendência Regional de Saúde, na manhã desta terça-feira (19). Segundo, ele a previsão de entrega pela Regional de Saúde para Sete Lagoas é para às 13h desta terça-feira (19).

A Superintendência Regional de Saúde (SRS-Sete Lagoas) é referência para outras 34 cidades. Informações do site oficial da instituição aponta que o universo populacional de todas as cidades, inclusa Sete Lagoas, é de 597.761 habitantes. De acordo com o secretário municipal de Saúde, Dr. Flávio Pìmenta, este número pode ser até maior. “Acredito que esteja em torno de 650.000 habitantes. Não temos ainda nenhum número oficial sobre a quantidade de vacinas a serem destinadas para cada um dos municípios. Isso deve ser definido até o final da tarde de hoje (19)”, afirmou.

Grupos prioritários

Seguindo o Plano Nacional de Imunização, serão vacinados neste primeiro momento os trabalhadores da saúde, entre equipes de vacinação, equipes de instituições de longa permanência e os envolvidos diretamente na atenção/referência para os casos suspeitos e confirmados de covid-19. Na sequência, serão vacinadas pessoas idosas residentes em instituições de longa permanência, seguida de pessoas com mais de 18 anos com deficiência, residentes em residências inclusivas. Por fim, a população indígena vivendo em terras indígenas.