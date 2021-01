Autor de homicídio tentado foi detido no bairro Santa Luzia

Policiais militares de Sete Lagoas foram acionados no dia 19 de janeiro, por volta das 00:38 horas, para atenderem ocorrência na rua Nestor Fóscolo, bairro Santa Luzia, onde testemunhas informavam que uma mulher havia sido vítima de ferimento de faca na região torácica.

No local, fizeram contato com a vítima L.R.S, 21 anos, que estava sendo atendida pelo SAMU. A vítima informou aos militares que o autor da tentativa de homicídio é o companheiro dela. Após rastreamento, o autor A.S.O, 45 anos foi encontrado no bairro Santa Luzia e confessou aos militares que após uma briga com a companheira, motivado pelo consumo de drogas, a golpeou com uma faca.

A vítima foi socorrida ao Hospital Municipal de Sete Lagoas e segundo informações dos socorristas, não corre risco de morte. Autor foi conduzido a Delegacia de Polícia.

Agência Local de Comunicação – 25º BPM