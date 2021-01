CBF divulga tabela da final da Série C entre Vila Nova e Remo

Datas, horários e locais definidos para finais do Campeonato Brasileiro Série C de 2020

A Diretoria de Competições da CBF divulgou, na segunda-feira (18), a tabela detalhada da final do Campeonato Brasileiro Série C. O primeiro confronto será no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, às 17h de sábado (23) entre Vila Nova-GO e Remo-PA.

Final – Ida

Vila Nova-GO x Remo-PA

Data: 23/01

Horário: 17h

Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO)

Final – Volta

Remo-PA x Vila Nova-GO

Data: 30/01

Horário: 17h

Local: Estádio Mangueirão, em Belém (PA)

Por Nelson Raphael

Estagiário de Jornalismo