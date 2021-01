Vacinas contra o coronavírus chegam a Minas Gerais

Avião pousou no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte às 19h52.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) trabalha em um plano de vacinação, que vem sendo discutido desde setembro do ano passado. As doses e os insumos serão distribuídos de maneira semelhante ao que já foi organizado pelo Programa Nacional de Imunização (PNI).

Vacinas chegam a Aeroporto Internacional de Belo Horizonte — Foto: Reprodução/TV Globo

Para isso, 50 milhões de seringas foram adquiridas. Desse total, 21 milhões chegaram ao estado e sete milhões já foram entregues às 28 Superintendências Regionais de Saúde. Caberá a cada um dos 853 municípios buscar as doses de vacina nessas unidades regionais. Seguindo o PNI, o primeiro grupo prioritário é formado por profissionais de saúde que atuam diretamente no combate ao coronavírus, idosos residentes em asilos e indígenas residentes em aldeias. De acordo com o último boletim epidemiológico da SES, divulgado nesta manhã, Minas Gerais já confirmou 646.091 casos de coronavírus. Ao todo, 13.483 pessoas morreram em decorrência da Covid-19 no estado. Fonte: G1.globo.com SETE LAGOAS

O médico Flávio Pimenta, Secretário Municipal de Saúde e Gestor do SUS informou que, nesta terça-feira (19), haverá distribuição para as regionais com escolta. De acordo com ele, as vacinas são separadas por município, registradas e faturadas pelas Regionais de Saúde.”Haverá reunião da epidemiologia da regional com os gestores da macro, definindo plano e repassando quantitativo e grupos prioritários que devem ser os já noticiados,”disse o secretário Flávio Pimenta.

Sete Lagoas já está com toda estrutura pronta, para realizar a vacinação. Nesta quarta-feira (19), em entrevista à Rádio Eldorado ao vivo, o médico Flávio Pimenta, Secretário Municipal de Saúde vai esclarecer a respeito da vacinação em Sete Lagoas.