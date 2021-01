Filho de empresário é detido por suspeita de injúria racial e agressão à namorada

Foi registrado na noite de domingo (17), por volta das 03h, uma grave agressão de um homem identificado pelas iniciais R.C., contra a sua namorada, L., em sua residência localizada na Rua Juca Cândido, bairro Vila Santa Helena, região central. O autor, que é filho de empresário ligado a importante grupo do setor de laticínios na cidade, ainda é acusado de racismo.

Segundo a Polícia Militar, o autor, após fazer uso de bebida alcoólica em uma reunião na própria residência, passou a ofender um dos convidados o chamando de “preto, pobre e fodido”. Os convidados saíram do local e o autor passou a agredir a namorada com tapas no rosto e empurrões. Também agrediu uma segunda convidada que tentou intervir e chamou socorro, sendo necessário que os convidados, que haviam se retirado, retornassem e arrombassem a porta do apartamento.

Para evitar o agravamento da situação, os convidados foram embora, permanecendo apenas o acusado, a namorada L. e uma amiga. Mas a confusão estava apenas começando: em determinado momento, segundo testemunha, R.C. tomou o celular da namorada e trancou a porta, impedindo que saíssem. Ele então passou a agredi-la com tapas no rosto e empurrões. A amiga também sofreu empurrões ao tentar defender a namorada do acusado, já toda machucada.

Durante as agressões o autor ainda teria ameaçado a namorada de morte, dizendo que “iria mandar ela pra cova, que ela não sabia com quem estava mexendo, que ele era o macho dela”. A amiga então, segundo BO, ligou para os convidados que deixaram a reunião mais cedo pedindo por socorro.

Dois dos amigos retornaram e arrombaram a porta do apartamento, momento em que as duas mulheres conseguiram fugir. A Polícia Militar foi acionada e R.C. foi preso em flagrante; ele chegou a sofrer pequenos cortes na mão após por ter arremessado um copo contra a parede.

Não é a primeira vez que o acusado aparece em ocorrência policial. Já foi registrado contra ele incidente após ingerir bebida alcoólica e entrar com o carro, importado e de luxo, em um posto de combustível localizado na rua Paulo Frontin. Abaixo, mensagem do homem que foi ofendido por R.C. nas redes sociais:

“Ontem estávamos em um churrasco, total de 7 pessoas, 3 casais e 1 solteira. O domicílio era do R.C.R. A festa estava normal até que do nada o senhor R. começou a me ofender utilizando as seguintes palavras: “Você é PRETO, NEGRO, pobre, um lixo, nunca terá nada nessa vida , eu sou rico, como todas as mulheres que quero, faço o que quero coisa que vc nunca vai fazer” até então não entendi , fiquei meio aéreo pois não sabia que isso existia. Fui ao banheiro e lavei o rosto voltei e abaixei o som e pedi para ele repetir, o mesmo se alterou e começou a falar asneiras, eu levantei e fui pra cima dele e as pessoas me seguraram e pediram pra eu ir embora pra evitar maiores problemas. Como estamos no Brasil e realmente sou pobre resolvi ir embora, no caminho a amiga da namorada dele me liga e diz: voltem por favor com a polícia que o R. está espancando a L., retornamos o quanto antes e arrombei a porta ele ia matar ela, pedi ela pra fugir e sua amiga, ele avançou pra cima de mim, derrubei ele no chão e aguardei a chegada da polícia. Resultado: R.C.R. É racista e perigo pra sociedade feminina”.

O autor foi conduzido pelo crime de ameaça e injúria.

Com informações de: Plantão Regional

e Comunicação da Polícia Militar