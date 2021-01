Denúncia de tráfico de drogas no Universitário. PM apreende drogas e dois foram presos

No domingo (17), policiais militares de Sete Lagoas receberam denúncia de que estava ocorrendo constante tráfico de drogas em uma residência na rua Holanda, bairro Jardim Universitário. No local, os militares viram um indivíduo saindo da residência alvo da denúncia, e ao ser realizada busca pessoal foi identificado como A.C.R, 49 anos e localizado com ele duas pedras de crack. O dono da residência J.P.R.S, 32 anos ao perceber a presença dos militares correu para dentro do imóvel e trancou-se, sendo posteriormente abordado.

Em cima da cama do quarto os autores localizaram um prato com resquícios de crack e 37 pedras de crack. Também foi localizado uma caixa contendo 10 petecas de cocaína, duas balanças de precisão e R$176,00.

Autor J.P.R.S foi conduzido a Delegacia de Polícia pelo crime de tráfico de drogas e todo material foi apreendido. O autor A.C.R, foi conduzido coercitivamente por uso de drogas.

Redação com Agência Local de Comunicação- 25º BPM