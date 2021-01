Quem tem um Ford deve vender o carro?

Bastou a Ford anunciar o fechamento das fábricas no Brasil para que os proprietários de modelos da marca ficassem de orelha em pé. Afinal, consumidor deve vender o carro? Sem produção local, como ficarão os estoques de peças de reposição e componentes para o varejo?

A própria ex-fabricante divulgou um comunicado para a rede de concessionários que inclui respostas elaboradas para as mais diversas dúvidas dos clientes. Entre as perguntas que a Ford acredita que serão as mais frequentes por parte dos consumidores estão: a marca sairá do país? Como fica a assistência técnica? Meu carro irá desvalorizar? Faltarão peças?

Ou seja, dúvidas pertinentes para quem é proprietário de um carro da marca. Inclusive, já recebemos mensagens de clientes preocupados com o futuro da manutenção do automóvel.

Segundo o documento, a marca se manterá no Brasil. Mas, ao invés de ser fabricante, atuará como importadora. Uma espécie de contramão do que geralmente ocorre. Mesmo assim, ela garante que manterá os programas de assistência, prazos de garantia e atendimento nos concessionários Ford.

Fonte: Hoje em Dia