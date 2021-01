Em Paraopeba, homem é assassinado em casa com vários tiros

No domingo (17), um crime de homicídio foi registrado em Paraopeba. A vítima A.A.S de 25 anos, foi assassinada com vários tiros em sua residência, no bairro Industrial

Segundo testemunhas, a vítima foi chamada no portão por indivíduo aparentemente conhecido dela. Ao sair para a rua foi alvejada por disparos de calibre .38, que atingiram boca, peito e costas. A vítima chegou a ser socorrida, mas foi a óbito no hospital.

De acordo com informações da Polícia Militar, a motivação do crime pode estar relacionada ao comércio de aves silvestres na cidade.

O crime será agora investigado, pela Polícia Civil.

Redação com Agência Regional de Comunicação- 19ª RPM