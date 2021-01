Por meio das redes sociais, Zema disse que a vacinação no Estado terá início imediato. “Minas Gerais vai receber, inicialmente, cerca de 561 mil doses e, assim que elas chegarem ao Estado, começaremos imediatamente a distribuição e aplicação nos grupos prioritários”, declarou o chefe do executivo estadual, no Twitter.

Conforme o governador, o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, informou que os estados brasileiros vão iniciar a vacinação ainda nesta segunda.

A cerimônia, que disponibiliza o primeiro lote do imunizante, ocorre no galpão de logística do governo federal. De acordo com o Ministério da Defesa, o transporte das seis milhões de doses da vacina do Instituto Butantan, será feito por aeronaves da Força Aérea Brasileira.

Logística

A logística de distribuição das vacinas será realizada por aviões e caminhões, compondo estes últimos uma frota de 100 veículos com áreas de carga refrigeradas, que até o final de janeiro aumentarão em mais 50. Toda frota possui sistema de rastreamento e bloqueio via satélite.