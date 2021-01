América e Cruzeiro estavam de olho no complemento da 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e receberam boas notícias neste domingo (17). O empate em 0 a 0 entre Vitória e Chapecoense, no Barradão, manteve o Coelho na liderança. Este resultado e também a derrota do Náutico para a Ponte Preta, por 2 a 0, deixaram a Raposa em situação aparentemente confortável na luta contra o descenso.