Diretoria do Democrata segue trabalhando nos bastidores

Muitas novidades prometem agitar os torcedores do Jacaré em 2021

Semana de novidades para o torcedor do Jacaré! Aesar do time, possivelmente só voltar a campo no segundo semestre de 2021, as movimentações de bastidores da diretoria, seguem a todo vapor. Além da divulgação do concurso que escolherá o nome da nova marca dos materiais esportivos do jacaré, acontecendo pelas redes sociais do clube: Instagram do clube. @democratajacare / Facebook.com/Democratajacare / Twitter: @democratajacare.

Foram divulgadas imagens da camisa III do Jacaré, inspirada na nova marca de Sete Lagoas. A produção do modelo foi feita 100% em parceria com os fornecedores de Sete Lagoas.

Os Sócios Torcedores do clube terão prioridade e desconto na compra do novo modelo. A exemplo de outros clubes do País, o Democrata anunciou que colocará a Arena do Jacaré à disposição do Estado e do Município de Sete Lagoas para servir de apoio à ampla vacinação que está por vir.

Cumprindo sua função social, o Democrata está colocando a Arena do Jacaré à disposição do Estado e Município de Sete Lagoas para servir de apoio à ampla vacinação que está por vir. Juntos, venceremos esta batalha contra a Covid19. 🏟🐊💉🚑🤝 https://t.co/oaoUaRI0X6 — Democrata Futebol Clube (de 😷) (@democratajacare) January 14, 2021

E não para por aí! Foi divulgado também pelo clube, a iniciativa do Grupo UAI, um dos principais apoiadores do Democrata, a realização do evento UAI BBQ Festival Live, que apesar de não contar com a presença física do público, promete ser um dos grandes acontecimentos da cidade neste ano de 2021, com lives e delivery de costelinha suína assada. A nota boa e de destaque é que, todo o lucro da venda das costelinhas será revertido para duas instituições sete-lagoanas, o Democrata F.C. e o Coração de Minas. Para saber mais sobre o evento, basta acessar: @uaibbq

Por Nelson Raphael

Estagiário de Jornalismo