Na Onda Amarela, Duilio pediu consciência da população no Programa Passando a Limpo desta sexta (15)

O Prefeito Duilio de Castro esteve no estudio da Rádio Eldorado na manhã desta sexta-feira (15) para uma entrevista ao programa Passando a Limpo, sob o camando de Álvaro Vilaça e Wagner Oliveira, em parceria com o site SeteLagoas.com.br. Na ocasião o prefeito falou sobre a migração de Sete Lagoas para a Onda Amarela do Programa Minas Consciente, sobre o decreto nº 6457, publicado na noite de quinta-feira (14) autorizando a reabertura de alguns setores a partir de sábado (16), além de esclarecer alguns pontos acerca da atual realidade do município. Durante o programa o prefeito pediu consciência por parte da população quanto às precauções contra a Covid-19.

Sete Lagoas migrou para a onda amarela do Programa Minas Consciente, mesmo a macrorregião central, a qual o município faz parte, estando na onda mais restrita, a vermelha. Fato é que, a cidade recebeu novos leitos de UTI Covid e, por se uma cidade polo e referência para cerca de 35 municípios, Sete Lagoas se vê numa situação de maior controle e, sua microrregião, de acordo com o plano de prevenção estadual, caso o Prefeito avaliasse ser seguro, poderia reabrir as atividades econômicas da onda amarela.

Avaliando o cenário, o prefeito Duílio de Castro, Duilio esclareceu que Sete Lagoas não tem autonomia em certas liberações quanto à prevenção da Covid pois, o município é obrigado a seguir o plano estadual do Minas Consciente por força de uma liminar pedida pelo do Ministério Público de Sete Lagoas. No entanto, Duilio ressaltou que, o município migrou para a onda amarela tendo em vista que, Sete Lagoas é uma cidade polo que formata uma microrregião. “Não adianta eu estar aqui seguindo o Minas Consciente e 35 cidades em volta não estar seguindo. Nós estamos trabalhando no sentido de fazer a nossa parte dentro de ter estrutura para tratar da Covid-19”, reforçou.

Duilio ressaltou que o Governo Federal errou em liberar recursos para os municípios pequenos e não assistir às cidades que montaram estrutura para atender seus pacientes. “Infelizmente o Governo Federal fez uma Lei muito errada, botaram o dinheiro que era do Projeto de Lei que era para socorrer os municípios da Covid-19 nas cidades pequenas todas, muitas cidades fizeram barreiras sanitárias, contrataram gente para controlar filas, deram máscaras para o povo na rua, gastaram o dinheiro e ninguém montou leito. Quem montou leito foi Sete Lagoas. Nós aplicamos os recursos dentro do Hospital Municipal, fizemos parceria com a Irmandade Nossa Senhora das Graças, na UPA, e hoje graças a Deus fizemos isso, pois muitos fizeram hospitais de campanha e desmontaram. Quando assumi a prefeitura de Sete Lagoas, há pouco mais de um ano e seis meses, nós tínhamos 23 leitos de UTI do SUS para atender Sete Lagoas e mais 600 mil pessoas da região. Hoje nosso sistema interligado com a saúde suplementar, mais o do SUS, temos aproximadamente 80 leitos de UTIs em funcionamento”, destacou completando: “Estamos fazendo a nossa parte, fazendo treinamento, orientando as pessoas, tivemos reuniões com vários vereadores da nossa base de apoio, reunimos com a CDL, Sindcomércio, com a Associação Comercial e Industrial, com lideranças do comercio, representantes de bares, temos quase 10 mil atividades comerciais aqui, achar que nós temos condições de fiscalizar todo mundo, é humanamente impossível. A população tem que entender e conscientizar que, se ela não fizer a parte dela não adianta nós como administração fazer a nossa parte e ter estrutura, porque? Pode estourar um pico, esses picos que estão acontecendo agora a gente está achando que pode ser reflexo desde as eleições pra cá, e esse vírus que está correndo aí, o paciente que gastávamos de 4 a 7 dias para curar ele no hospital, hoje nós estamos gastando de 15 a 30 dias. Isso é sinal que o vírus está vindo mais forte. Precisamos que a população entenda isso, reforçou o prefeito.

Duilio acrescentou ainda que não adianta instalar UTIs se não é fácil encontrar profissionais capacitados para atuar, exemplificou que a prefeitura tem 50 vagas para estrutura da Covid, mas não encontra material humano.

VACINAÇÃO

Sobre a vacinação, Duilio afirmou que a cidade está preparada. “Nossa equipe está todo mundo aqui, estamos mobilizados, preparados para assim que chegar a vacina aqui em Sete Lagoas para a gente aplicar. Estamos fazendo o trabalho do município, é lógico que vamos dar preferência para os grupos de risco, e vamos fazendo isso gradativamente e esperamos que ela dê resultado para a gente voltar, se não à normalidade, pelo menos perto da normalidade, que a gente tenha vida, o ser humano tenha condições de trabalhar, ter entretenimento”, ressaltou.

Duilio comentou sobre as manifestações promovidas em frente à prefeitura, já no primeiro dia de governo, segundo ele por incitação política, tentando fazer pressão no prefeito, mesmo estando o município na onda vermelha do plano estadual. “Eu não trabalho sob pressão, não adianta vir fazer pressão sobre mim, por que pra mim o que vale são números. O que vale pra mim é a estrutura que está lá, se ela está com índice de ocupação alta, se ela está tendo condições de tratar a população ou não. Eu sou a favor de que a economia caminhe aberta, para não gerar mais desemprego, não gerar depressão, não gerar suicídio, eu preciso que ela esteja aberta, mas com todos os cuidados. Se eu ver que ela não está ajudando, está aglomerando, está aumentando o pico, eu não tenho dúvidas nenhuma de tomar medidas mais severas”, evidenciou.

Duilio ressaltou que Sete Lagoas foi o primeiro município do Brasil a fechar no dia 16 de março pis os índices estavam crescendo, mas os recursos do governo vieram em 4 par4celas a partir de junho, enquanto isso o município que montou estrutura para tratar das pessoas com recursos próprios.

Sobre volta às aulas Duilio reforçou que é favorável ao retorno, é possível uma retomada com todos os cuidados e seguindo os protocolos, mas não depende do município, já que está por meio de limiar integrando o Minas Consciente, a prefeitura não tem poder para retornar as aulas presencias. Ressaltou que estão desenvolvendo metodologias para o ensino não parar, mas não tem capacidade de tomar decisão já que é submetido ao Minas Consciente, que demonstra ser essa atividade a última a retornar”, alertou.

A entrevista na íntegra será reprisada na manhã de domingo (17), por volta das 09h, pela Rádio Eldorado e pode ser assistida a qualquer momento pela fanpage do SeteLagoas.com.br.

Da Redação