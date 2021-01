Sete Lagoas registra mais 127 casos nas últimas 24 horas e 1 mais um óbito confirmado

Sete Lagoas registra mais 127 casos positivos nas últimas 24 horas e mais um óbito confirmado por teste chegando agora a 108 mortes por Covid-19. O óbito confirmado é do sexo masculino, de 77 anos ocorrido em 11/01. De acordo com a tabela de evolução da Covid-19, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, de ontem para hoje mais 127 casos positivos foram registrados no município, sendo 69 do sexo feminino e 58 do sexo masculino. Com isso, o número total de casos positivos na cidade eleva-se para 7.571, desde o início do monitoramento da pandemia em Sete Lagoas. Deste total, 7. 160 já se recuperaram, 261 estão sob monitoramento em isolamento domiciliar e 42 sete-lagoanos estão hospitalizados.

A tabela divulgada pelo órgão municipal dá conta ainda de que, a taxa de ocupação dos leitos de UTI Covid SUS e particular, está em 73,3%. São 30 internações nas UTIs, 26 pacientes sete-lagoanos, 01 de Inhaúma, 01 de Paraopeba, 01 de Araçaí, 02 de Prudente de Morais, 02 de Papagaios e Santana de Pirapama 01. Nas enfermarias do município, estão internados 28 pacientes de Sete Lagoas, 03 de Cordisburgo, 03 de Jequitibá, 01 de Paraopeba, 01 de Prudente de Morais, 02 Funilândia e 01 de Caetanópolis, 01 de Pequi e 01 de Cachoeira da Prata, totalizando 40 ocupações.

Confira a tabela de evolução dos casos de Covid-19 em Sete Lagoas:

Redação com Secretaria Municipal de Saúde/SL