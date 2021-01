Valor do seguro-desemprego tem reajuste em 2021; saiba quanto você deve receber

A partir de agora, o valor máximo passou de R$ 1.813,03 para R$ 1.911,84

Após a divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de 2020, que ficou em 5,45%, os valores das parcelas do seguro-desemprego foram reajustadas em 2021. A partir de agora, o valor máximo da parcela passou de R$ 1.813,03 para R$ 1.911,84.

As mudanças valem para benefícios que ainda serão requeridos e também para os que já foram liberados. Nesse último caso, serão corrigidas as parcelas que faltam e que forem emitidas a partir da entrada em vigor do reajuste.

Cálculo

O valor recebido pelo trabalhador demitido depende da média salarial dos últimos três meses anteriores à demissão. No entanto, o valor da parcela não pode ser inferior ao salário mínimo vigente, que atualmente é de R$ 1.100.

Trabalhadores que tiveram faixa de salário de até R$ 1.686,79 nos três meses anteriores à demissão, devem multiplicar o salário médio por 0,8.

Já aqueles que possuem salário na faixa de R$ 1.686,80 até R$ 2.811,60, devem multiplicar a quantia que exceder R$ 1.686,79 por 0,5 e somar com R$ 1.349,43.

Trabalhadores que recebem mais que R$2.811,60 terão direito, invariavelmente, a R$ 1.911,84.

Quem tem direito

Tem direito ao seguro-desemprego trabalhadores dispensados sem justa causa que não possuam renda própria para seu sustento e de sua família, que tenham trabalhado pelo menos 15 meses nos últimos 24 meses, que não receba nenhum benefício previdenciário, com exceção do auxílio-acidente e de pensão por morte e que tenham solicitado o seguro-desemprego no prazo de 7 a 90 dias contados da data da demissão.

Como solicitar

Para solicitar o seguro-desemprego, é necessário ter o número do CPF e o documento do Requerimento do Seguro-Desemprego. O trabalhador recebe do empregador este documento no momento em que é dispensado, sem justa causa.

O pedido pode ser feito no site do Ministério da Economia, ou por meio do aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, ou nas Superintendências Regionais do Trabalho ou pelo telefone 158.

Fonte: Itatiaia