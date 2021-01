Saiba como fica a previsão do tempo em Minas Gerais neste fim de semana marcado pelo Enem

Candidatos devem se preparar para o calorão neste domingo

Esta sexta-feira (15) será de bastante calor em Belo Horizonte, com os termômetros chegando aos 31 graus, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O céu fica encoberto com muitas nuvens e com umidade variando entre 50% e 95%, mas sem previsão de chuva. Há a possibilidade de pancadas isoladas à tarde e à noite.

Sábado

O calor continua na capital mineira neste sábado (16), mas com menos sol. A previsão é que o céu fique encoberto por nuvens ao longo de todo do dia. Não há previsão de chuva. A máxima chega a 30ºC à tarde, com poucos ventos.

Domingo

O dia marcado por grande expectativa pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em todo o país deve continuar sendo de muito calor em Minas Gerais.

Segundo a meteorologista do Inmet, Anete Fernandes, a tendência é que as temperaturas devem variar entre 29ºC e 31ºC, com pouca chance de chuva na Grande BH.

“Não há perspectiva de chuva para a Região Metropolitana de Belo Horizonte. No entanto. devido à época do ano, é sempre bom o candidato ter uma sombrinha”, alerta.

No interior de Minas, no entanto, a situação deve ser um pouco diferente, de acordo com Anete.

“A expectativa é que a gente tenha as típicas pancadas de tarde e de noite nas regiões Noroeste, Central, no Triângulo, Alto Paranaíba e até mesmo para o sul de Minas Gerais. Já na faixa do Campo das Vertentes e Zona da Mata, há apenas possibilidade de chuva isolada. No Norte de Minas, a previsão é de predomínio de sol”, explica.

Fonte: Itatiaia