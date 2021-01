No Belo Vale, PM apreende drogas, arma e munições. Uma mulher foi presa

Na quarta-feira (13), policiais militares de Sete Lagoas deslocaram para cumprimento de mandado de busca e apreensão em uma residência na rua Maria Antônia de Oliveira, bairro Belo Vale, onde ocorre tráfico de drogas.

No local, os militares realizaram buscas e encontraram escondidas em meio a roupas de crianças 04 buchas de maconha e dentro do fogão um saco plástico contendo uma substância branca, além de tesoura e faca e utilizada para processar droga para o comércio.

Na casa dos fundos os militares localizaram objetos que haviam sido arremessados pelos moradores do imóvel, sendo uma carabina carregada com dez munições calibre 38, uma balança de precisão, munições de calibre 38, 44 e uma munição de calibre 12. A proprietária da residência, A.N.S.F, 22 anos foi conduzida até a Delegacia de Polícia, junto com o material apreendido

Redação com Agência Local de Comunicação-25º BPM