Sete Lagoas registra mais 2 óbitos nas últimas 24 horas

Mais dois óbitos foram confirmados por teste em Sete Lagoas nas últimas 24 horas, chegando agora a 107 mortes por Covid-19. Ambos do sexo feminino sendo um de 82 anos no dia 13/01, outro de 91 anos dia 13/01 . De acordo com a tabela de evolução da Covid-19, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, de ontem para hoje mais 113 casos positivos foram registrados no município, sendo 60 do sexo feminino e 53 do sexo masculino. Com isso, o número total de casos positivos na cidade eleva-se para 7.444, desde o início do monitoramento da pandemia em Sete Lagoas. Deste total, 7.096 já se recuperaram, 204 estão sob monitoramento em isolamento domiciliar e 37 sete-lagoanos estão hospitalizados.

A tabela divulgada pelo órgão municipal dá conta ainda de que, a taxa de ocupação dos leitos de UTI Covid SUS e particular, está em 66,6%. São 30 internações nas UTIs, 23 pacientes sete-lagoanos, 01 de Inhaúma, 02 de Paraopeba, 01 de Araçaí, 01 de Prudente de Morais, 02 de Papagaios . Nas enfermarias do município, estão internados 26 pacientes de Sete Lagoas, 02 de Cordisburgo, 02 de Jequitibá, 01 de Paraopeba, 01 de Prudente de Morais, 02 Funilândia e 01 de Caetanópolis e 01 de Pequi totalizando 36 ocupações.

Confira a tabela de evolução dos casos de Covid-19 em Sete Lagoas:

Redação com informações da Secretaria Municipal de Saúde