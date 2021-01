Cruzeiro não consegue marcar contra Oeste, que levou 54 gols na Série B

Em São Paulo, empate por 0 a 0; em Belo Horizonte, derrota por 1 a 0

Foram 180 minutos, mais acréscimos, disputados contra o Oeste e nenhum gol marcado. Este é o retrospecto do Cruzeiro contra a equipe que, além de lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro e virtualmente rebaixada, possui disparadamente a pior defesa da competição, com 54 gols sofridos em 34 jogos.

Nessa quarta-feira (13), a Raposa perdeu para os paulistas por 1 a 0 no Independência. No primeiro turno, a partida terminou 0 a 0.

Apenas duas equipes equipes não conseguiram marcar gols no Oeste. O Cruzeiro e, curiosamente, a Chapecoense, que briga pelo título da Série B contra o América e já garantiu o acesso à primeira divisão nacional. O time de Santa Catarina soma dois empates por 0 a 0 contra a equipe paulista.

Com a derrota dessa quarta, o Cruzeiro estaciona nos 44 pontos, ocupando a 13ª colocação. A distância para o G-4 é de 8 pontos. Com 12 ainda em disputa, as chances de acesso são ínfimas e a permanência na Série B em 2021 é realidade.

A comprovação matemática poderá acontecer na próxima rodada, caso a Raposa perca para o Juventude. A partida será no sábado (16), às 19h, no estádio Alfredo Jaconi.

Fonte: Itatiaia