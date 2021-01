Morre o empresário Antônio Gonzaga da extinta Cerâmica Setelagoana, vítima da Covid-19

Será sepultado nesta quinta-feira (14), em Belo Horizonte o corpo do empresário sete-lagono Antônio Gonzaga de Carvalho, de 60 anos, da extinta Cerâmica Setelagoana e era proprietário da Jungo Agro Pastoril, no bairro Vapabuçu.

Ele estava internado há mais de 15 dias no hospital Mater Dei em Belo Horizonte, depois de testar positivo para a Covid-19, que após complicações veio a falecer.

O velório será realizado nesta quinta-feira, no horário de 12 às 14h na Capela Metropax, na Avenida do Contorno em Belo Horizonte, com sepultamento às 15h20 no Cemitério Parque da Colina, no bairro Nova Cintra.

Devido a pandemia, o velório acontecerá com o número reduzido, com revezamento entre os presentes, O uso de máscara é obrigatório e será feita medição de temperatura corporal.

Antônio Gonzaga, era casado com Maria Laura Costa Teixeira Gonzaga e deixa três filhos: Marco Antônio, Karoline e Gabriel.