Quase 40 dias após queda de ônibus, caminhão cai da mesma ponte na BR-381, em MG

Um caminhão caiu da Ponte Torta, na altura do km 199 da BR-381, em João Monlevade, na região Central de Minas, na tarde desta quarta-feira (13). O acidente aconteceu próximo ao ponto da queda de ônibus de viagem, que terminou com 19 mortos e 27 feridos, há quase 40 dias.

Testemunhas que acionaram o Corpo de Bombeiros informaram que o motorista do caminhão perdeu o controle do veículo, que caiu da ponte dentro de um rio que passa pela região. Mergulhadores da corporação foram acionados e já estão no local, realizando buscas por duas pessoas que estariam dentro do caminhão.

Fonte: Itatiaia