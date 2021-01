Faculdade Atenas divulga oportunidades de emprego

TÉCNICO EM INFORMÁTICA

Escolaridade: Ensino Superior em andamento ou Ensino Técnico concluído na área de Informática

Experiência: Desejável conhecimento em softwares da TOTVS com suporte e atendimento ao cliente.

Horário de trabalho: 07:00 às 18:00 – segunda a sexta

Remuneração: Será apresentado na entrevista.

Benefícios: Vale transporte, lanche na empresa e bolsa de estudos

Atividades: Suporte técnico a funcionários e alunos da Instituição, preparação de salas de aulas e laboratórios de informática. Desejável: Conhecimento em softwares da TOTVS com suporte e atendimento ao cliente.

Os interessados deverão encaminhar o currículo para o e-mail: recrutamentocentroeducacional@gmail.com colocando no assunto o nome da vaga “TÉCNICO EM INFORMÁTICA”

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Sexo: Masculino

Experiência: Não exigida. Desejável: Domínio no pacote Office.

Horário de trabalho: tarde/noite.

Remuneração: Será apresentado na entrevista.

Benefícios: Vale transporte, lanche na empresa e bolsa de estudos.

Setor: Biblioteca.

Atividades: Realizar atendimento a alunos e professores, realizando procedimentos de empréstimos, renovações, reserva e devoluções de livros e outras atividades no setor.

Os interessados deverão encaminhar o currículo para o e-mail: recrutamentocentroeducacional@gmail.com colocando no assunto o nome da vaga “AUXILIAR ADMINISTRATIVO – BIBLIOTECA”

PACIENTE SIMULADO – ESTÁGIO

Escolaridade: Cursando do 1º ao 5º período na área da saúde: Enfermagem, Fisioterapia, Farmácia e afins

Experiência: Não exigida. Desejável: Domínio no pacote Office

Horário de trabalho: 20 horas semanais – manhã ou tarde.

Bolsa: Será apresentado na entrevista.

Benefícios: Vale transporte e lanche na empresa

Atividades: Realizar simulação de casos clínicos em aulas ministradas no curso de Medicina.

Os interessados deverão encaminhar o currículo para o e-mail: recrutamentocentroeducacional@gmail.com colocando no assunto o nome da vaga “PACIENTE SIMULADO – ESTÁGIO