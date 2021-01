Homem acusado de matar a enteada no Dia das Mães vai a júri em Belo Horizonte

Os dois não tinham boa relação, com histórico de agressões

Senta no banco dos réus nesta quarta-feira Célio Matosinho de Castro Silva, de 37 anos, acusado de assassinar a própria enteada, Jennifer Flaviana Soares, que tinha 19 anos na época do crime, no Dia das Mães do ano passado. O júri tem previsão de começar às 9h, no Fórum Lafayette.

Padrasto e enteada sempre tiveram uma relação conturbada. Quando foi preso, o acusado disse à Polícia Civil que Jennifer falava muitos palavrões e era muito rebelde. Ele afirmou ainda que não se arrependia do assassinato. A polícia acredita que ele possa ter abusado da enteada quando ela tinha cerca de nove anos e desde então a jovem tinha essa relação de conflito com homem.

Jennifer morou na adolescência com avó materna justamente devido a essa relação conturbada com o padrasto. O homem foi preso três dias após o assassinato e desde então aguarda pelo julgamento preso. Lucilene Pereira Soares, mãe de Jennifer, e que estava separada de Célio quando o crime aconteceu, espera que a Justiça seja feita. “A expectativa é somente que a Justiça seja feita, porque nesse Brasil as pessoas cometem muitos crimes bárbaros e fica por isso mesmo. Eu achei que ia demorar por causa dessa pandemia, mas tudo tem andado rápido. Esse ano de 2020 para mim foi o pior ano da minha vida, passei Natal e Ano Novo sem a minha filha. Ela veio me dar um abraço de Dia das Mães e aconteceu essa crueldade, essa barbaridade e para mim mais parecia um filme de terror. Eu nunca vi uma cena daquela, nunca vou esquecer.” Relembre o caso O crime ocorreu no Morro do Papagaio, região Centro-Sul de Belo Horizonte. Jeniffer estaria na sala quando foi atacada com golpes de facão no pescoço. No momento do assassinato, a mãe da vítima dava banho em outro filho.

Fonte: Itatiaia