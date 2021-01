PM já prendeu 11 suspeitos de crimes contra motoristas de aplicativo na Grande BH neste ano

As abordagens foram intensificadas após duas reuniões entre as lideranças da categoria e o governo de Minas, ocorridas na última terça-feira (5) e nessa segunda (11). Na semana passada, o encontro foi de verificação das dificuldades diante das ações violentas e apontamentos para elaboração de um projeto de segurança, o qual foi apresentado ontem.

Na ocasião, o coronel Eduardo Felisberto, chefe do Estado Maior da Polícia Militar, disse que as discussões estão voltadas para a prevenção. “A prisão é importante, mas se não houver o crime é ainda melhor. São operações que podem trazer mais tranquilidade para motoristas e passageiros”, afirmou.

Em nota, a PM disse que irá atuar de maneira preventiva e reativa, com a ampliação do monitoramento, plano de contingência, estruturação da rede de motoristas protegidos, aumento do número de militares nas viaturas e em locais estratégicos. Além disso, em alguns casos, poderão ser utilizados equipamentos tecnológicos para a prevenção de delitos.