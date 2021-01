Na ponta da caneta foi o título da matéria da semana passada quando citei que os eleitores estão anotando tudo que os políticos estão fazendo em beneficio do povo, e claro, anotando também aqueles que não estão fazendo nada.

Graças a Deus com a descoberta de “sujeiras” que aconteciam em todo o Brasil, o povo está mais atento e ciente das responsabilidades daqueles que escolheram para representá-los.

Se observarmos, veremos que a nível nacional existe uma briga política do Grupo Globo para recuperar o poder e assumir todo controle da mídia nacional que antes era quase que na sua totalidade da família “Marinho”.

Estamos vivendo outro Governo, e se passou o tempo que “políticos poderosos” compravam emissoras de Rádios, Jornais e TV para ter o controle do povo.

Volto a dizer que o povo não é mais bobo e conhece seus direitos e deveres, bem como já sabe recorrer os seus direitos.

Estamos na primeira quinzena do mês de Janeiro, e recordo-me que na última campanha para Prefeito e Vereadores aqui mesmo em Sete Lagoas, locais nunca antes visitados receberam candidatos em busca de votos.

Mas estejam certos que os eleitores estão “passo a passo” caminhando para ver o trabalho dos eleitos que lá estiveram.

“Passo a passo” é o povo caminhando com os eleitos que terão que mostrar muito serviço, pois o povo quer ver trabalho, e muito trabalho.

Estou observando a nível nacional o quanto os eleitores estão fazendo uma “varredura” tanto no Executivo quanto no Legislativo e analisando se os “Contratados (a)”, tem realmente capacidade Técnica para exercer as funções a eles atribuídas.

Esperamos que o tempo do “Cabide de emprego” tenha passado, pois, novas eleições virão e certamente o que elege um candidato são os serviços prestados.

Vou dar um exemplo da realidade no Brasil: Não adianta a Rede Globo tentar dizer não, se a grande maioria dos brasileiros tem um celular nas mãos e as Redes Sociais dizem sim.

Não adianta contestar dizendo que tudo é Fake News.

Passo a passo, é o povo na cola daqueles que foram eleitos cobrando trabalho honesto.

Até a semana que vem se Deus quiser, e Ele há de querer.

Por Arnaldo Martins

Cebolinha