Confira as oportunidades de emprego disponíveis no UAI-Sine Sete Lagoas nesta quarta (13)

EMPREGADA DOMÉSTICA

Cuidar da casa em geral e cozinhar.

Disponibilidade p/ trabalhar de quarta a domingo

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Realizar capina, pequenos reparos, transporte dos funcionários, limpeza de escritório e da área industrial.

Experiência comprovada na carteira – CNH: AB – Veiculo próprio

ESTOQUISTA

Experiência em rotina de estoque e armazenamento.

Experiência: 06 meses na carteira – CNH: B – Ensino Médio Completo

ENGERNHEIRO DE PRODUÇÃO

Realizar a coordenação do processo de produção (Fabricação de equipamentos p/ indústria automotiva). Curso de Engenharia de Produção Completo

VENDEDOR EXTERNO

Visita a clientes e prospecção de novos clientes.

CNH: A – Moto própria

COSTUREIRA

Imprescindível experiência com lingerie.

Experiência na função descrita

CORTADOR DE LINGERIE

Experiência com corte para confecção de lingerie

AJUDANTE DE BOMBEIRO HIDRÁULICO

Experiência no auxílio de montagem de tubulações hidráulica e sanitária (colagem de tubos e conexões, roscas, instalações de louças e metais), uso adequado de ferramentas e maquinários.

Experiência: 06 meses na carteira

BOMBEIRO HIDRÁULICO

Executar projetos de instalações de tubulações hidráulicas e sanitárias de acordo com o projeto. Quantificar e inspeciona materiais. Realizar testes operacionais de pressão de fluidos e os testes de estanqueidade. Protege as instalações e faz as manutenções nos equipamentos e acessórios. Experiência em hidráulica Predial: Tubulações água fria/quentes. Tubulações esgoto sanitário e águas pluviais. Montagem de rede abastecimento (caixa d´gua). Montagem de sistema de bombeamento.

Experiência: 06 meses na carteira

AJUDANTE DE ELETRICISTA

Experiência no auxílio de montagem de infraestrutura elétrica, passagem de cabos, quadros elétricos, caixas e eletrodutos entre outras atividades de elétrica predial.

Experiência: 06 meses na carteira

AUXILIAR DE PRODUÇÃO

Imprescindível experiência em Siderúrgica.

Experiência: 06 meses

OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA

Experiência na função ou o curso na função

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Atividades relacionadas à função. Imprescindível experiência recente em siderúrgica.

Experiência: 06 meses na carteira – Curso Técnico Completo – CNH: B

VENDEDOR (A)

Imprescindível experiência com venda de moda feminina.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo

OPERADOR DE PROCESSO INDUSTRIAL

Experiência em indústria

Experiência: 06 meses na carteira – Cursos Técnicos Concluídos: Elétrica/Mecânica/Áreas relacionadas – Horário de trabalho: noite

AUXILIAR DE LABORATÓRIO

Experiência em laboratório industrial

Experiência: 03 meses na carteira em indústria – Curso Técnico em Química (completo ou em andamento) – Horário de trabalho: tarde/noite

OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA

Trabalhar na produção e operar pá carregadeira

Experiência comprovada ou curso na função – CNH: B

OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA

Efetuar carregamentos, abastecimento de linhas de produção

Experiência comprovada na carteira-ensino médio – disponibilidade para ficar durante a semana em papagaios a empresa oferece alojamento/alimentação/transporte- CNH:B

AUXILIAR DE FORNEIRO

Experiência: 06 meses na carteira – Escala: 6×1 (revezamento)

OPERADOR DE PRODUÇÃO

Atuar no setor de produção da empresa, operando máquinas e auxiliando em processos das linhas de produção.

Experiência na função – Ensino Médio – Disponibilidade para ficar durante a semana em Papagaios a empresa oferece alojamento/alimentação/transporte

AUXILIAR DE MECÂNICO

Efetuar consertos mecânicos ou elétricos, fazer a troca de óleo e limpeza de motores e máquinas. Lavagem das peças e outros componentes de motores e equipamentos. Auxiliar na desmontagem e montagem de motores e máquinas.

Experiência na função – Ensino Médio – Disponibilidade para ficar durante a semana em Papagaios a empresa oferece alojamento/alimentação/transporte

MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL

Elabora planos de manutenção; realiza manutenções de motores, sistemas e partes de veículos automotores. Substituir peças, reparar e testar desempenho de componentes e sistemas de veículos.

Experiência na função – Ensino Médio – Disponibilidade para ficar durante a semana em Papagaios a empresa oferece alojamento/alimentação/transporte

BALANCEIRO DE CARGA

Realizar o acompanhamento do peneiramento das matérias primas (carga metálica) essenciais ao Alto Forno.

Experiência: 06 meses na carteira – Escala: 6×1 (revezamento)

OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA

Atuar em siderúrgica

Experiência: 06 meses na carteira – CNH: D – Escala: 6×1 (revezamento)

PROGRAMADOR E OPERADOR DE CENTRO DE USINAGEM

Experiência: 06 meses na carteira na função

LANTERNEIRO/FUNILEIRO

Atuar em oficina mecânica

Experiência: 06 meses

PINTOR DE AUTOMÓVEIS

Pintura automotiva em oficina mecânica.

Experiência: 06 meses

OPERADOR DE MÁQUINA E CAMINHÃO MUCK

Operar mini retroescavadeira e operar caminhão muck.

Experiência comprovada nas funções ou curso nas funções – CNH: D

PINTOR INDUSTRIAL

Pintura em tanques e pias de fibra

Experiência: 06 meses

AJUDANTE DE MECÂNICA DE MOTOS

Colação de pneus e câmaras de ar, troca e ajuste de transmissão de motos, troca de lonas e pastilhas de freio, lubrificação de cabos de comandos, lavação de motos, buscar e entregar motos, entre outras tarefas designadas da função.

Experiência: 06 meses – CNH: A

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Realizar manutenção e reparos nas redes hidráulicas e elétricas, manutenção predial e pequenos reparos, trabalhos de serralheria e montagem de divisória (montagem de salas) e pintura predial.

Experiência: 06 meses na carteira

TÉCNICO INSTALADOR OU AJUDANTE DE INSTALADOR

Instalação, manutenção e programação de equipamentos de informática (lançamentos de cabos/fibra, roteadores, switches), telefonia (PABX, ramais.) e segurança eletrônica (CFTV, alarme, cerca elétrica.)

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo – CNH: B

