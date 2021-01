Democrata lança concurso para torcida nomear marca que será estampada no uniforme de 2021

Em concurso lançado em todas as redes sociais do Democrata a torcida vai escolher o nome da nova marca do time. Os olhos do jacaré, mascote do alvirrubro, em fusão com a Serra de Santa Helena, principal ponto turístico da cidade, foram as inspirações para o desenho que segue tendência minimalista. A marca, inclusive, estará no uniforme que a equipe vai usar no Módulo II do campeonato mineiro deste ano.

Da enquete virtual quatro nomes serão avaliados pela comissão de marketing do clube e o dono da sugestão vencedora, como prêmio, vai ganhar o novo manto alvirrubro. Assim como outras grandes equipes do cenário nacional, a diretora entendeu que é o momento de o Democrata lançar sua própria marca nos uniformes de jogo nesta temporada. Uma terceira camisa, com a marca de Sete Lagoas, também é uma surpresa da nova linha de material esportivo do clube em 2021.

Essa é uma das novidades da gestão para este início de ano. Enquanto aguarda o resultado da eleição, o presidente do Democrata, Renato Paiva, nesta semana, esteve em algumas confecções para escolher o tecido das camisas de jogo. “Ele lembra as escamas do Jacaré. A ideia é fazer uma pré-venda assim que for definido o fornecedor do escudo, que será bem tecnológico, acompanhando a tendência atual”, antecipa o gestor.

A participação do torcedor, inclusive, traço marcante da atual gestão do clube, será muito importante nesse processo. O presidente, de antemão, comemora a mobilização e envolvimento de todos na escolha do nome da marca. Para o presidente Renato Paiva, uma marca própria “é importante porque nos desvinculam de fornecedores que nos atendem de forma que não consideramos ideal. Outra vantagem é que podemos melhorar a qualidade dos uniformes em geral e manter os bons preços que vínhamos praticando”, esclarece.

Os novos uniformes

Sobre a nova linha de material de jogo Renato Paiva antecipa que a camisa número um “ficou moderna sem sair do tradicionalismo que a torcida preza”. O segundo uniforme também será escolhido com a participação do torcedor. Dois modelos foram propostos e nova enquete na internet será feita para que o torcedor possa escolher.

Outra novidade será uma terceira camisa, elaborada para homenagear a marca Sete Lagoas Vive, iniciativa do grupo UAI, que é um dos “grandes parceiros do Democrata”, de acordo com o presidente. O objetivo da diretoria é fazer, em breve, uma pré-venda dessa camisa. “Ficou tão bonita, vamos divulgar nos próximos dias, que nossa audaciosa meta é vender 500 camisas”, vislumbra Renato que aposta, mais uma vez, na paixão do torcedor para bater o número inicial.

Fonte: Marcelo Paiva