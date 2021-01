IVECO é a marca de caminhões que mais cresceu no Brasil em 2020

Em ano que o mercado recuou, marca incrementa as vendas em 30%

A IVECO mais uma vez se destaca dentre as montadoras de caminhões do Brasil. Em 2020, a marca foi a que mais cresceu em vendas no País. Enquanto a venda de caminhões no Brasil caiu 11%, a IVECO apresentou um incremento de 30% em relação a 2019, segundo dados da Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores).

“Esses são os primeiros resultados do novo momento que a marca atravessa no País. É a consolidação de todo um trabalho estratégico que inclui fortes investimentos, melhorias de qualidade técnica e ampliação e renovação do line-up nos últimos anos”, afirma Márcio Querichelli, líder da IVECO para a América do Sul.

Em 2020, foi lançado o novo IVECO Daily que chegou para reafirmar o sucesso da linha no segmento de leves e se manter como ‘referência’ em sua categoria no Brasil. Permaneceram a robustez, o conforto e a versatilidade, já consagrados pelo mercado, com o melhor custo operacional para o cliente. O Novo IVECO Daily Chassi-Cabine 35-150 é o único com conforto de carro e força de caminhão. O modelo garante ótimo desempenho nas grandes cidades, com nova cabine inspirada no design europeu que promove dirigibilidade de automóvel. Nesse segmento de chassi a IVECO cresceu 29% em vendas e alcançou um market share de 37,5%.

Já no segmento de médios, destaque para os Tectors 9 e 11, lançados em 2019 com foco no cliente, esses novos integrantes da família Tector se destacam pelo nível elevado de conforto com grande versatilidade de cabines (curta, leito, teto alto e baixo), diversas opções de motorização e entre-eixos, e já alcançaram 7% em participação da IVECO nos segmentos de 9 e 11 toneladas. “Esses lançamentos nos tornaram mais competitivos nos segmentos de leves e médios e completaram o nosso portfólio de produtos. Nos tornamos ainda mais fortes, dos leves aos pesados”, afirma Ricardo Barion, diretor comercial da IVECO.

No segmento de semipesados, acima de 17t, a marca cresceu 46% no último ano. Dentro desse segmento, a marca oferece caminhões prontos para qualquer desafio, com dirigibilidade, cabine confortável e o melhor câmbio automatizado da categoria. Com a chegada dos novos Tectors, a IVECO voltou a ser uma empresa Full Liner, com amplo portfólio de caminhões que vai das 3,5t até os extrapesados (acima de 45t). A linha Tector é a linha mais completa do mercado, com caminhões que vão de 9t até 30t (versão 8×2).

A linha 2021 de pesados da marca (Hi-Road e Hi-Way) ganhou um novo serviço de conectividade: o IVECO Connect. O sistema de telemetria e conectividade ‘IVECO Connect’ monitora, constantemente, o desempenho do motorista e as funções do veículo. A sala de controle, que está localizada no complexo industrial da IVECO em Sete Lagoas (MG), monitora 24 horas por dia, sete dias por semana, as informações recebidas pelos dispositivos, sendo responsável por antecipar demandas dos clientes em um eventual problema com o produto, contatando o motorista e sugerindo soluções. Essa previsibilidade é mais uma forma de apoiar o motorista em todos os rincões do Brasil, especialmente nestes tempos incertos.

Muito além de produto

Com planejamento voltado para o cliente, a IVECO também investiu na ampliação de sua rede de atendimento e encerrou 2020 com 77 pontos no País, entre concessionárias e pontos assistenciais. Apenas durante o ano passado foram inauguradas 12 unidades em território brasileiro.

Também para manter o atendimento a caminhoneiros autônomos e transportadores que continuaram movimentando cargas pelas estradas brasileiras em 2020, a IVECO reforçou a Central de Atenção ao Cliente com o lançamento de um canal via WhatsApp (31-21072355) para mais rapidez e agilidade no contato com a marca.

“Durante a pandemia, nos mantivemos próximos dos clientes, renovando compromissos. Também buscamos e conquistamos novos clientes. Nosso time está pronto para manter a IVECO em alta. Em 2020, ampliamos nosso portfólio de produtos, serviços e canais de contato com a marca. Manteremos nosso foco no cliente para crescer ainda mais”, afirma Barion.

A estratégia da marca, que tem um portfólio completo e uma ampla gama de ações no pós-venda, obteve o resultado esperado: aumentar a participação de mercado de forma ‘equilibrada’, com o objetivo de proporcionar ao cliente excelência em produtos e serviços. “E, em 2021, mais novidades estão por vir. A IVECO continuará inovando em termos de novas tecnologias, serviços e muito mais”, finaliza Querichelli.

IVECO

A IVECO é uma marca da CNH Industrial N.V., líder mundial em Bens de Capital listados na Bolsa de Nova York (NYSE: CNHI) e no Mercato Telematico Azionario da Borsa Italiana (MI: CNHI). A IVECO projeta, fabrica e comercializa uma ampla gama de veículos comerciais leves, médios e pesados, caminhões fora-de-estrada e veículos para aplicações como missões off-road. O portfólio de produtos da montadora no Brasil inclui modelos das linhas Daily, Tector, Hi-Road e Hi-Way. A IVECO emprega cerca de 21 mil pessoas em todo o mundo. Gerencia locais de produção em sete países da Europa, Ásia, África, Oceania e América Latina, onde produz veículos com as mais avançadas tecnologias. 4.200 pontos de atendimento, em mais de 160 países, garantem o suporte técnico sempre que um veículo da IVECO está em operação.

Para mais informações da IVECO, visite www.IVECO.com.br

Para mais informações da CNH Industrial, visite: www.cnhindustrial.com

ASSESSORIA DE IMPRENSA – IVECO

Marcelo Fonseca