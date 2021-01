Em Prudente de Morais, PM recupera produtos de furto; uma mulher foi presa

Nesta segunda-feira (11), a Polícia Militar recebeu uma solicitação de uma vítima de furto, alegando que, em seu canteiro de obras, um contêiner havia sido arrombado, loca onde eram guardados diversos materiais. A vítima relatou que foi levado vários rolos de tela, maquinários, arames e ferramentas variadas.

Diante disso, os militares realizaram diversas diligências e com a ajuda de câmeras de monitoramento, conseguiram visualizar que um caminhão estava envolvido no crime e que havia evadido para a cidade de Sete Lagoas. Os policiais, após receberem diversas informações a cerca da localização do caminhão, descobriram quem era o seu proprietário e se dirigiram até a sua residência e encontraram o caminhão utilizado no crime estacionado no endereço.

Os policiais perguntaram a esposa do suspeito sobre os materiais furtados localizados em sua residência e ela disse não saber a procedência e que seu marido, ao saber da presença policial em sua casa, havia evadido.

Além do canteiro de obras, mais duas empresas em Prudente de Morais foram vítimas deste furto, e reconheceram vários dos materiais encontrados como sendo de sua propriedade.

A mulher foi presa em flagrante delito e encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil

Agência Regional de Comunicação- 19ª RPM