Covid-19: Diretoria RenovAção emite nota sobre fechamento do Clube Náutico devido ao decreto editado pela PMSL

Após reunião realizada na manhã de segunda-feira (11) a Diretoria RenovAção decidiu acatar as determinações do Programa Minas Consciente e do Decreto da PMSL, que proíbe o funcionamento de clubes.

Foi emitida uma nota oficial pela Diretoria RenovAção, onde esclarece a decisão tomada na manhã de segunda-feira após a reunião, sobre o funcionamento do Clube durante este período de restrição determinado pelas normas legais. Veja a nota oficial emitia pelo clube: “Nesta manhã, a Diretoria Executiva do Clube Náutico de Sete Lagoas realizou Reunião Extraordinária para analisar a situação de suspensão do Funcionamento das atividades de Clubes Sociais, imposta por meio da Publicação de Decreto Municipal nº 6.452 de 08 de Janeiro de 2021. Decidiu-se expedir ofícios às Secretaria Municipal de Saúde e Prefeitura de Sete Lagoas, solicitando a aplicação da intermitência da Onda Amarela aos Clubes Sociais de nosso município. Não concordamos ou vemos sentido no fechamento das atividades econômicas voltadas à saúde como é o caso deste Clube, no entanto, até ulterior decisão da Prefeitura ou Secretaria de Saúde, o Clube seguirá fechado conforme determinação do Decreto. Tão logo recebamos respostas dos Gabinetes do Sr. Secretário de Saúde ou do Sr. Prefeito realizaremos a divulgação aos nossos associados. Para acesso aos Ofícios acesse o site oficial do clube: www.clubenauticosetelagoas.com.br” Da Redação com Ascom Clube Náutico