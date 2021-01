Sete Lagoas registra mais 74 casos positivos para Covid e 2 óbitos nesta terça (12)

Sete Lagoas registrou mais 74 casos positivos de Covid-19 nas últimas 24 horas. É o que informou a tabela de evolução da doença, emitida pela Secretaria Municipal de Saúde nesta terça-feira (12). São 38 casos do sexo feminino e 36 do sexo masculino, totalizando 7.227 casos positivos desde o início do monitoramento no município. Deste total, 6.884 pessoas estão recuperadas, de Sete Lagoas, 36 pacientes estão hospitalizados e 205 se recuperam em isolamento domiciliar.

Dois novos óbitos foram confirmados pela secretaria, sendo um de 93 anos na Unimed, dia 11, e outro de 65 anos no Hospital Municipal, dia 12. Ambos eram do sexo masculino. Com esses dois casos, o número de mortes no município eleva-se para 102. Há ainda um óbito suspeito, ocorrido no Hospital Municipal também no dia 12. Trata-se de um homem de 82 anos. 19 óbitos já foram descartados por testes.

Confira a tabela de evolução dos casos Covid-19 em Sete Lagoas na íntegra:

Da Redação com informações da Secretaria de Saúde