Menor que cultivava maconha, é apreendido suspeito de tráfico de drogas

Na segunda-feira (11), os policiais militares receberam denúncia de que um menor de idade estaria cultivando mudas de maconha em sua residência. Ao chegar no local, os militares realizaram contato com o pai do suspeito que permitiu a entrada dos policiais na residência.

O menor de idade levou os policiais militares no local onde estavam 3 pés de maconha. No interior do quarto do autor também foi encontrado 02 buchas e 01 papelote de maconha, 01 balança de precisão, 01 recipiente contendo folhas de maconha seca, 01 dichavador e sementes de maconha.

O menor de idade foi apreendido pelo crime de Tráfico de Drogas e encaminhado com o seu representante legal, juntamente com o material apreendido, para a Delegacia de Polícia Civil.

Agência Regional de Comunicação Organizacional-19ª RPM