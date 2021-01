Recém pintados, muros da Arena do Jacaré são pichados novamente

Novamente, a Arena do Jacaré, casa do Democrata de Sete Lagoas foi alvo de vandalismo. Após ter suas telas, as bandeirinhas de escanteio roubadas e portões arrombados, recentemente, os muros que foram pintados a pouco tempo para cobrir as pichações antigas, foram novamente pichados.

A diretoria do clube pergunta: Até quando?

A Assessoria de Imprensa do Democrata divulgou nesta segunda-feira (11), fotos de vários cantos do estádio pichados. Vale ressaltar que no Brasil, a pichação é considerada vandalismo e crime ambiental, nos termos do artigo 65 da Lei 9.605/98 (Lei dos Crimes Ambientais), que estipula pena de detenção de 03 meses a 01 ano, e multa, para quem pichar, grafitar ou por qualquer meio conspurcar (sujar, manchar) edificação ou monumento urbano.

A assessoria resslta a importância de cuidar do patrimônio, tendo em vista a toda a dificuldade que o Clube enfrenta, e de todo esse momento em que o mundo vem passando. “Essa área foi reformada recentemente e a conta fica para o clube, que já atravessa um momento delicado e agora tem mais essa preocupação. O Democrata NÃO merece isso! Sete Lagoas NÃO merece isso! A sociedade NÃO merece isso”!

Para quem deseja ajudar o Democrata, entre em contato através do e-mail: contato@democratajacare.com.br ou telefone: (31) 3153-0802

Com informações da Assessoria de Imprensa do Democrata