Covid-19: com mais de 4 mil registros em 24 horas, Minas passa de 592 mil infecções

Em relação às mortes, foram 115 nas últimas 24 horas, totalizando 12.709 óbitos

Com 4.443 registros nas últimas 24 horas, Minas Gerais chegou a 592.311 casos confirmados de covid-19. As informações constam no boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) neste domingo.

Em relação às mortes, foram 115 nas últimas 24 horas, totalizando 12.709 óbitos. O estado contabiliza, ainda, 49.541 casos em acompanhamento e 530.061 recuperados.

As mortes e casos registradas nas últimas 24 horas não significam, necessariamente, óbitos e infectados no período. Mas, sim, que foram contabilizadas pela SES-MG no intervalo.

Recordes

Nesse sábado (9) Minas bateu recorde de casos de covid-19 registrados em 24 horas, com 8.399 novos infectados. Na sexta-feira (8) o estado já havia registrado o maior número desde o início da pandemia, com 7.812 registros.

Fonte: Itatiaia