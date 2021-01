Novos radares começam a multar nesta terça-feira em Minas; veja onde eles estão

Os equipamentos estão instalados na BR-135

Motoristas que passam pela BR-135 devem ficar atentos: a partir desta terça-feira (12) três radares instalados na rodovia passam a registrar autuações. Até então, os equipamentos operavam apenas em modo educativo.

Os radares fixos foram instalados nos quilômetros 408,80, e 413,95 em Bocaiúva, no Norte de Minas, com as velocidades de 100 km/h e 80 km/h (veículos pesados e veículos leves), para o primeiro equipamento e o segundo com velocidade máxima de 60 km/h. O terceiro radar foi instalado no quilômetro 602,3, em Curvelo, na região Central, com limitação de 60 km/h.

Ao todo, Minas tem 467 radares fixos nas rodovias. No site do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) é possível ver a relação completa dos equipamentos, incluindo a localização e a velocidade máxima permitida.

Fonte: Itatiaia