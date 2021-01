Homem é resgatado pelos Bombeiros, após ser arrastado por correnteza em Cachoeira da Prata

Em ação rápida, com técnicas de salvamento aquático em local de difícil acesso, bombeiros militares conseguem resgatar vítima, que foi arrastada pela correnteza em Cachoeira da Prata

Neste domingo (10), militares da 5ª Companhia do Corpo de Bombeiros, receberam ligação pelo 193, para atendimento em Cachoeira da Prata. Foi relatado para os militares, que um indivíduo que nadava próximo a Represa da cidade de Cachoeira da Prata, havia sido arrastado por um aumento súbito de água.

Diante do exposto, duas viaturas deslocaram para o local e ao chegarem constatou que se tratava de um local de difícil acesso e que correnteza estava muito intensa.

Diante da situação apresentada, com uso de técnicas de salvamento terrestre e salvamento aquático, foi realizado o resgate da vítima ainda com vida, com suspeita de fraturas em seus membros inferiores.

A vítima foi encaminhada, para o Hospital Municipal em Sete Lagoas.

Assessoria de Comunicação/5ª Cia de Corpo de Bombeiros- SL