Auxílio Emergencial 2021 tem nova tabela de pagamentos em janeiro; veja datas

O mês de janeiro entra na segunda semana e o calendário do auxílio emergencial em 2021 segue com datas de pagamento até o final do mês. Isso porque é somente neste mês que os beneficiários dos ciclos 5 e 6 terão o saque em espécie e transferência liberados pela Caixa. Estes tiveram os valores creditados pela Caixa ainda em dezembro.

Na próxima segunda-feira (11), os nascidos em maio que receberam por meio dos Ciclos 5 e 6 poderão sacar o valor nos caixas eletrônicos. As liberações ocorrem até o dia 27 de janeiro

Os calendários dos Ciclos 5 e 6 iniciaram ainda no final de novembro, mas os beneficiários nascidos entre março e dezembro terão saques em espécie e transferências liberados no decorrer do mês de janeiro quando poderão retirar o dinheiro.

Já na quarta-feira (13), poderão sacar os valores os nascidos em junho que tiveram o crédito em conta realizado no dia 17 de dezembro

Veja o calendário da última parcela do Auxílio para saques e transferências:

Por ACHE Concursos