Supermercado Santo Antônio sorteia 30mil em vale-compras e dois carros zero km

O Supermercado Santo Antônio em Sete Lagoas, marca às comemorações de seus 57 anos de fundação, com a realização de mais uma edição da promoção com prêmios em dinheiro e dois veículos zero km para seus clientes, que a cada compra no valor de R$50,00 teve direito a um cupom, para concorrerem aos prêmios.

Devido a pandemia, o sorteio da promoção que este ano recebeu o nome de “Carro Novo e Panela Cheia” foi realizado de on-line, pelas plataformas digitais do supermercado e pelo canal Youtube, obedecendo todos os critérios previstos para este tipo de evento. Loucimar do Egito Ribeiro, representou o Sindcomércio de Sete Lagoas e o advogado Jair Jésus Batista Ribeiro representou o Procon Municipal, além dos diretores da rede de supermercado.

Durante a transmissão do sorteio, foi prestada uma justa homenagem ao fundador do supermercado Santo Antônio Elias Martins Castanheira, que faleceu aos 89 anos em fevereiro de 2020.

Pela promoção foram sorteados um total de 10 vales compras e dois carros zero km Renault Kwid, sendo a mesma premiação para os dois supermercados, um total de 30 mil em vales-compra. Confira os ganhadores:

Santo Antônio da Professor Abeylard (vales-compra e carro zero km)

Geraldino Carlos do bairro Esperança, Kátia Elaine Silva Campelo do bairro Nossa Senhora do Carmo, José Antônio Dias Magalhães do Cidade de Deus, Maria das Graças Resende do bairro Nossa Senhora das Graças e Maria Aparecida Duarte do Industrial. A ganhadora do primeiro veículo zero Km, foi Luara Araújo Nascimento, do bairro Interlagos.

Santo Antônio da Olavo Bilac ( vales-compra e carro zero km)

Brenda Gabriele Teodoro no bairro Vale das Palmeiras, Deivison de Paula Ferreira no bairro Santo Antônio, Geraldo Belino Alves no bairro Santo Antônio, Aparecida Teobaldo Martins no bairro Montreal e Arley Antônio morador do bairro Henrique Nery. O segundo veículo zero km, foi contemplado Itamar R. Lima, do Centro de Sete Lagoas.

Os prêmios serão entregues na próxima semana, após contato com os contemplados pelo setor responsável do supermercado.