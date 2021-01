Novo decreto permite funcionamento intermitente de academias e alguns comércios; bares, restaurantes e lanchonetes só delivery

A prefeitura de Sete Lagoas, volta a aplicar a metodologia da intermitência e diferente de Belo Horizonte, o comércio poderá funcional parcialmente na próxima semana.

Foi publicado nesta sexta(8), pela Prefeitura de Sete Lagoas, no Diário Oficial do Município, novo Decreto onde “º Fica alterado o Anexo I do Decreto nº 6.275 de 30 de maio de 2020, modificado pelo Decreto nº 6.447, de 04 de janeiro de 2021, passando a vigorar o Anexo I do presente Decreto..”

Diferente do decreto anterior editado no dia 4 de janeiro as academias poderão funcionar às segundas, quartas e sextas-feiras. Neste decreto houve algumas modificações com relação ao comércio, conforme podem ser vistas. Já os bares, restaurantes e lanchonetes só poderão funcionar através do delivery.

Estão vetados todos os setores presentes na Onda Verde. Como alento, o comércio poderá abrir durante três dias da onda subsequente, desde que permaneça quatro dias fechado o segmento correspondente.

O funcionamento dos templos religiosos continua com as regras já previstas em decretos anteriores, com limitação de público, de acordo com a capacidade de cada um, distanciamento, celebrações com duração de uma hora, com intervalos para higienização, além das normas sanitárias previstas.

ONDA VERMELHA (PERMITIDOS)

– Agropecuária

– Alimentos

– Bancos e Seguros

– Cadeia Produtiva e Atividades Acessórias Essenciais

– Construção Civil e Afins

– Fábrica, Energia, Extração, Produção, Siderúrgica e Afins

– Saúde

– Telecomunicação, Comunicação e Imprensa (exceto web design e algumas atividades com intermitência)

– Transporte, Veículos e Correios (com algumas atividades suspensas e outras com intermitência)

– Tratamento de Aguá, Esgoto e Resíduos

– Hotéis e afins

– Atividades Contábeis (suspensas atividades Jurídicas e Administrativas)

– Educação Superior (somente aulas práticas de cursos de saúde com atendimento ao público)

ONDA AMARELA (COM REGULAÇÃO – VER DECRETO)

– Atividades não essenciais.

– Antiguidades e objetos de arte

– Armas e fogos de artíficio

– Artigos esportivos e jogos eletrônicos

– Produtos Agrícolas, Plantas e Floriculturas

– Móveis, tecidos e afins

– Departamento e Variedades

– Livros, papelaria, discos e revistas

– Vestuário

– Design e Decoração

– Duty free

– Formação de condutores

– Jóias e bijuterias

– Salões de beleza e estética

– Outras atividades acessórias

– Ensino Extracurricular

– Atividades fotográficas e similares

– Representantes Comerciais e Agentes do Comércio

– Publicidade

– Atividades profissionais, científicas e técnicas

– Atividades esportivas e clubes sociais

– Agenciamento de Viagens e serviços de reservas

– Atividades ligadas ao patrimônio cultural e ambiental

– Ensino Curricular (Educação superior, nível técnico e tecnólogo)

– Atividades de recreação e lazer

ONDA VERDE – VETADOS

– Atividades não essenciais com alto risco de contágio.

– Ensino Curricular (Educação infantil, ensino fundamental e médio)

– Aluguel de Objetos Pessoais e Domésticos

– Eventos

– Outras Atividades de Serviços Pessoais

– Atividades de recreação e lazer

– Cinema

Setores Especiais

– Atividades que exigem especificidades próprias. A administração pública, organismos internacionais e o transporte público são regulados em atos próprios.

– Administração Pública e Afins

– Transporte Coletivo

Oprefeito Duílio de Castro através de um vídeo explica o edição do decreto,veja:

Confira, o Decreto na íntegra:

https://www.setelagoas.mg.gov.br/abrir_arquivo.aspx?cdLocal=12&arquivo={25B7BEDB-EEDA-E48E-B0CC-40DED3AE4CBA}.pdf